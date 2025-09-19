Milano 14:08
42.357 +0,12%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 14:08
9.228 0,00%
Francoforte 14:07
23.651 -0,10%

Cambi: euro a 1,1766 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1766 dollari alle 11:30
Euro a 1,1766 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
```