Milano 11:49
46.770 -0,11%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:49
10.350 -0,34%
Francoforte 11:49
25.016 +0,01%

Cambi: euro a 1,191 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,191 dollari alle 11:30
Euro a 1,191 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
```