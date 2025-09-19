Milano 14:11
42.370 +0,15%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 14:11
9.230 +0,02%
Francoforte 14:11
23.661 -0,06%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,64 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,64 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,64 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```