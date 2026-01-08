Milano 14:05
45.433 -0,28%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:05
10.017 -0,31%
Francoforte 14:05
25.035 -0,35%

Natural Gas (Amsterdam) a 27,69 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 27,69 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 27,69 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```