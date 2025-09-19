New York: giornata depressa per Intel

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il principale produttore di chip
, con una flessione del 2,57%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intel
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo del colosso dei semiconduttori
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 30,5 USD e primo supporto individuato a 29,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 31,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)