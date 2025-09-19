Milano 17:35
42.312 +0,01%
Nasdaq 19:43
24.573 +0,48%
Dow Jones 19:43
46.281 +0,30%
Londra 17:35
9.217 -0,12%
Francoforte 17:35
23.639 -0,15%

New York: movimento negativo per Microchip Technology

(Teleborsa) - Composto ribasso per il grosso chip maker americano, in flessione del 2,71% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Microchip Technology rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di Microchip Technology è in rafforzamento con area di resistenza vista a 66,02 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 63,39. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 68,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
