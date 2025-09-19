New York: movimento negativo per Microchip Technology

grosso chip maker americano

Microchip Technology

Microchip Technology

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,71% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 66,02 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 63,39. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 68,65.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)