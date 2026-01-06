New York: allunga il passo Microchip Technology

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il grosso chip maker americano
, che tratta in rialzo del 7,26%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Microchip Technology
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Microchip Technology
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 72,77 USD, mentre il primo supporto è stimato a 70,83. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 74,71.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)