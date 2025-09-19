Milano 17:35
42.312 +0,01%
Nasdaq 19:43
24.573 +0,48%
Dow Jones 19:43
46.281 +0,30%
Londra 17:35
9.217 -0,12%
Francoforte 17:35
23.639 -0,15%

New York: movimento negativo per Walt Disney

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Walt Disney
Retrocede il creatore di Mickey Mouse, con un ribasso del 2,36%.
Condividi
```