New York: performance negativa per Walt Disney

(Teleborsa) - Pressione sul creatore di Mickey Mouse
, che tratta con una perdita del 2,38%.
Lo scenario su base settimanale di Walt Disney
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo del colosso dell'intrattenimento
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 114,5 USD e primo supporto individuato a 112,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 116,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)