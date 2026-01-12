Milano 17:35
New York: performance negativa per Walt Disney

(Teleborsa) - Pressione sul creatore di Mickey Mouse, che tratta con una perdita del 2,38%.

Lo scenario su base settimanale di Walt Disney rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'esame di breve periodo del colosso dell'intrattenimento classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 114,5 USD e primo supporto individuato a 112,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 116,8.

