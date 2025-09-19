Milano 17:07
42.350 +0,10%
Nasdaq 17:07
24.504 +0,20%
Dow Jones 17:07
46.170 +0,06%
Londra 17:07
9.226 -0,03%
Francoforte 17:07
23.640 -0,14%

Oro: 3.656,55 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 3.656,55 dollari alle 15:40
L'Oro vale 3.656,55 dollari l'oncia (+0,33%) alle 15:40.
Condividi
```