Milano 14:11
42.370 +0,15%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 14:11
9.230 +0,02%
Francoforte 14:11
23.661 -0,06%

Oro: 3.656,88 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 3.656,88 dollari alle 11:30
L'Oro vale 3.656,88 dollari l'oncia (+0,34%) alle 11:30.
Condividi
```