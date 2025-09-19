Milano 11:01
42.572 +0,62%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 11:01
9.223 -0,06%
Francoforte 11:00
23.707 +0,14%

SILVER del 18/09/2025

Finanza
SILVER del 18/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Modesto guadagno per il metallo prezioso, che avanza di poco a +0,34%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'argento, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 42,48. Primo supporto visto a 41,43. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 41,03.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
