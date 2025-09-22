Milano 13:05
42.243 -0,16%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:05
9.225 +0,09%
Francoforte 13:04
23.476 -0,69%

Francoforte: balza in avanti GEA Group

Seduta vivace oggi per il Gruppo manifatturiero tedesco, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,20%.
