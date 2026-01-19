Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Francoforte: si concentrano le vendite su GEA Group

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su GEA Group
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il Gruppo manifatturiero tedesco, con una flessione del 2,04%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di GEA Group più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, la società specializzata nel trattamento dei cibi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 60,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 59,77. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 61,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```