Francoforte: si concentrano le vendite su GEA Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il Gruppo manifatturiero tedesco
, con una flessione del 2,04%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di GEA Group
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, la società specializzata nel trattamento dei cibi
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 60,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 59,77. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 61,07.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)