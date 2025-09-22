New York: in calo Church & Dwight

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di bicarbonato di sodio
, con un ribasso del 3,53%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Church & Dwight
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 85,71 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 89,58. Il peggioramento di Church & Dwight
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 84,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)