Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 20:38
24.891 -1,77%
Dow Jones 20:38
49.389 +0,30%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

Constellation Energy, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Constellation Energy, quotazioni in calo a New York
Scende sul mercato il fornitore statunitense di energia pulita, che soffre con un calo dell'8,24%.
Condividi
```