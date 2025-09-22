New York: Kenvue in forte calo

(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda che vende i prodotti per la cura della persona
, che soffre con un calo del 4,25%.
Lo scenario su base settimanale di Kenvue
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo di Kenvue
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 17,86 USD. Supporto a 17,35. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 18,37.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)