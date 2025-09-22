Milano 17:35
New York: Kenvue in forte calo

(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda che vende i prodotti per la cura della persona, che soffre con un calo del 4,25%.

Lo scenario su base settimanale di Kenvue rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo di Kenvue ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 17,86 USD. Supporto a 17,35. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 18,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
