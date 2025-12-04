Milano
Giovedì 4 Dicembre 2025, ore 17.17
Home Page
/
Notizie
New York: seduta difficile per Kroger
New York: seduta difficile per Kroger
04 dicembre 2025 - 16.10
Si muove in perdita il
distributore di prodotti alimentari
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,30% sui valori precedenti.
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto