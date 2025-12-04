Milano 17:01
43.472 +0,21%
Nasdaq 17:01
25.524 -0,32%
Dow Jones 17:01
47.901 +0,04%
Londra 17:01
9.725 +0,34%
Francoforte 17:00
23.901 +0,87%

New York: seduta difficile per Kroger

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta difficile per Kroger
Si muove in perdita il distributore di prodotti alimentari, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,30% sui valori precedenti.
Condividi
```