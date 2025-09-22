New York: si concentrano le vendite su Keurig Dr Pepper

produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,14% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 26,73 USD. Supporto a 26,38. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 27,08.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)