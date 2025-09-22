New York: si concentrano le vendite su Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America
, che presenta una flessione del 2,14% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Keurig Dr Pepper
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Keurig Dr Pepper
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 26,73 USD. Supporto a 26,38. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 27,08.
