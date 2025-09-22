Milano 17:35
New York: si concentrano le vendite su Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, che presenta una flessione del 2,14% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Keurig Dr Pepper, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Keurig Dr Pepper ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 26,73 USD. Supporto a 26,38. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 27,08.

