Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 20:46
25.270 +1,01%
Dow Jones 20:46
47.518 +0,86%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

New York: si concentrano le vendite su ServiceNow

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su ServiceNow
Rosso per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che sta segnando un calo del 2,41%.
Condividi
```