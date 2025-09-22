Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:08
24.770 +0,58%
Dow Jones 21:08
46.400 +0,18%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

Oro: 3.720,9 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 3.720,9 dollari alle 15:40
L'Oro vale 3.720,9 dollari l'oncia (+0,97%) alle 15:40.
Condividi
```