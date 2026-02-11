Milano 9:28
46.649 -0,33%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 9:28
10.377 +0,22%
24.895 -0,37%

Oro: 5.057,59 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 5.057,59 dollari alle 08:30
L'Oro vale 5.057,59 dollari l'oncia (+0,64%) alle 08:30.
Condividi
```