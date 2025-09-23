Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 22/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Debole la giornata del 22 settembre per indice spagnolo, che porta a casa un calo dell'1,17%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IBEX 35. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 15.201,3. Primo supporto visto a 15.023,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 14.963,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)