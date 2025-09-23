New York: mette il turbo Intel

(Teleborsa) - Effervescente il principale produttore di chip
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,07%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Intel
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,83%, rispetto a +1,68% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico del colosso dei semiconduttori
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,39 USD, mentre il primo supporto è stimato a 29,14. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31,63.
