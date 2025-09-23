New York: scambi negativi per Qorvo

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nello sviluppo di tecnologie per i mercati wireless, cablati e dell'energia
, che presenta una flessione del 3,36%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Qorvo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,71%, rispetto a +0,66% dell'indice del basket statunitense
).
Le implicazioni di breve periodo di Qorvo
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 95,61 USD. Possibile una discesa fino al bottom 91,78. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 99,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)