Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 19:10
25.141 +0,05%
Dow Jones 19:10
50.070 -0,24%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

New York: scambi negativi per Microsoft

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Microsoft
Pressione sul colosso informatico americano, che tratta con una perdita del 2,34%.
Condividi
```