Milano 14:23
42.582 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:23
9.243 +0,18%
Francoforte 14:23
23.625 +0,42%

Parigi: andamento rialzista per Publicis Groupe

Migliori e peggiori
Parigi: andamento rialzista per Publicis Groupe
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso della pubblicità francese, con una variazione percentuale dell'1,81%.

La tendenza ad una settimana di Publicis Groupe è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la big dell'advertising, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 80,32 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 81,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 79,46.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```