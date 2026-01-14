Milano 9:48
45.710 +0,41%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:48
10.170 +0,33%
25.423 +0,01%

Parigi: nuovo spunto rialzista per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per EssilorLuxottica
Seduta positiva per il gruppo di occhialeria, che avanza bene del 2,37%.
Condividi
```