Milano 9:29
42.340 -0,20%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:29
9.249 +0,24%
23.651 +0,53%

SILVER del 22/09/2025

Finanza
SILVER del 22/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,32% sui valori precedenti.

Lo status tecnico dell'argento è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 44,91, mentre il primo supporto è stimato a 42,49. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47,33.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```