SILVER del 22/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,32% sui valori precedenti.
Lo status tecnico dell'argento è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 44,91, mentre il primo supporto è stimato a 42,49. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 47,33.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)