Milano 9:03
42.395 -0,19%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:03
9.218 -0,06%
23.601 -0,04%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 23/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Brilla il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un aumento dell'1,95%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 68,33. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 67,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 69,64.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
