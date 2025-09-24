Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Brilla il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un aumento dell'1,95%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 68,33. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 67,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 69,64.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)