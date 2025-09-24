Milano 13:18
42.364 -0,27%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 13:18
9.210 -0,14%
Francoforte 13:17
23.577 -0,15%

Cambi: euro a 1,177 dollari alle 11:30

Euro a 1,177 sul dollaro alle 11:30.
