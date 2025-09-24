Milano 11:18
Francoforte: positiva la giornata per Renk

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Renk, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renk più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Renk è in rafforzamento con area di resistenza vista a 75,12 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 73,85. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 76,39.

