Francoforte: positiva la giornata per Renk

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Renk
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renk
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Renk
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 75,12 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 73,85. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 76,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)