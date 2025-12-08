Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:39
25.589 -0,40%
Dow Jones 18:39
47.721 -0,49%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Francoforte: rally per Renk

Rialzo per Renk, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,76%.
