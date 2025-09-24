Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 20:46
24.484 -0,39%
Dow Jones 20:46
46.160 -0,29%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,99 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,99 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,99 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```