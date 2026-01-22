Milano 16:39
45.076 +1,32%
Nasdaq 16:39
25.492 +0,65%
Dow Jones 16:39
49.430 +0,72%
Londra 16:39
10.166 +0,28%
Francoforte 16:39
24.850 +1,18%

Natural Gas (Amsterdam) a 37,43 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 37,43 euro/MWH alle 15:40.
