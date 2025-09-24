Milano 13:20
42.355 -0,29%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 13:21
9.209 -0,16%
Francoforte 13:20
23.577 -0,15%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,12 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,12 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,12 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```