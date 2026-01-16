Milano 17:35
45.800 -0,11%
Nasdaq 19:59
25.558 +0,04%
Dow Jones 19:59
49.456 +0,03%
Londra 17:35
10.235 -0,04%
Francoforte 17:35
25.297 -0,22%

Natural Gas (Amsterdam) a 37,61 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 37,61 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 37,61 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```