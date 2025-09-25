Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 24/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Effervescente il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,84%.
Le implicazioni di breve periodo del greggio sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 69,98. Possibile una discesa fino al bottom 67,44. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 72,53.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)