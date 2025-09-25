Milano
Giovedì 25 Settembre 2025, ore 09.48
Home Page
/
Notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 32,17 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 32,17 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Energia
,
In breve
,
Finanza
25 settembre 2025 - 08.45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,17 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
