Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 21:33
24.383 -0,49%
Dow Jones 21:33
45.947 -0,38%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

New York: scambi al rialzo per Marvell Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, con una variazione percentuale del 3,51%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marvell Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Marvell Technology classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 86,13 USD e primo supporto individuato a 77,99. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 94,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
