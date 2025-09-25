New York: scambi al rialzo per Marvell Technology

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, con una variazione percentuale del 3,51%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marvell Technology
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Marvell Technology
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 86,13 USD e primo supporto individuato a 77,99. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 94,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)