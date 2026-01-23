Milano 17:35
New York: performance negativa per Marvell Technology
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che tratta con una perdita del 3,01%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Marvell Technology subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo di Marvell Technology ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 81,78 USD. Supporto a 79,64. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 83,91.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
