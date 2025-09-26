Milano 9:04
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 25/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Controllato progresso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude in salita dello 0,64%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 70,58, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 67,59. L'equilibrata forza rialzista del greggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 73,57.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
