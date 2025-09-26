New York: andamento sostenuto per Teleflex

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di dispositivi medici monouso
, con una variazione percentuale del 3,58%.
La tendenza ad una settimana di Teleflex
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Teleflex
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 118,7 USD con area di resistenza individuata a quota 122,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 116,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)