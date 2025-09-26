Milano 17:10
42.624 +0,90%
Nasdaq 17:10
24.355 -0,17%
Dow Jones 17:10
46.097 +0,33%
Londra 17:10
9.277 +0,68%
Francoforte 17:10
23.706 +0,73%

New York: su di giri Globalfoundries

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista Globalfoundries, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,50%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Globalfoundries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Globalfoundries rispetto all'indice.


Lo studio di Globalfoundries presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 35,18 USD. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 36,86. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 34,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
