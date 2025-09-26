New York: su di giri Globalfoundries

Globalfoundries

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,50%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 35,18 USD. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 36,86. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 34,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)