New York: Freeport McMoRan in rally

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di estrazione mineraria
, che mostra una salita bruciante del 5,20% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Freeport McMoRan
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Freeport McMoRan
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 36,4 USD con tetto rappresentato dall'area 38,46. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)