New York: Freeport McMoRan in rally

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di estrazione mineraria, che mostra una salita bruciante del 5,20% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Freeport McMoRan, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Freeport McMoRan suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 36,4 USD con tetto rappresentato dall'area 38,46. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
