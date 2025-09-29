New York: movimento negativo per Qualcomm

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia tech statunitense
, che mostra un decremento dell'1,91%.
L'andamento di Qualcomm
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 168,7 USD. Primo supporto visto a 164,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 162,8.
