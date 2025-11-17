Milano 17:35
43.767 -0,52%
Nasdaq 22:00
24.800 -0,83%
Dow Jones 22:01
46.590 -1,18%
Londra 17:35
9.675 -0,24%
Francoforte 17:35
23.591 -1,20%

New York: movimento negativo per Qualcomm

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia tech statunitense, con una flessione del 2,64%.

La tendenza ad una settimana di Qualcomm è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 173,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 167. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 164,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
