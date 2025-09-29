Milano
17:35
42.554
-0,22%
Nasdaq
17:40
24.631
+0,52%
Dow Jones
17:40
46.179
-0,15%
Londra
17:35
9.300
+0,16%
Francoforte
17:35
23.745
+0,02%
Lunedì 29 Settembre 2025, ore 17.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 3.824,92 dollari alle 15:40
Oro: 3.824,92 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
29 settembre 2025 - 15.40
L'Oro vale 3.824,92 dollari l'oncia (+1,65%) alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Oro: 3.751,1 dollari alle 08:30
Oro: 3.783,02 dollari alle 19:30
Oro: 3.651,25 dollari alle 08:30
Oro: 3.643,58 dollari alle 15:40
Titoli e Indici
Gold Spot
+1,75%
Altre notizie
Oro: 3.533,28 dollari alle 08:30
Oro: 3.697,4 dollari alle 15:40
Oro: 3.769,59 dollari alle 08:30
Oro: 3.539,77 dollari alle 11:30
Oro: 3.740,27 dollari alle 19:30
Oro: 3.651,17 dollari alle 15:40
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto