Milano 10:49
44.373 -0,76%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:49
10.122 -0,05%
Francoforte 10:48
24.553 -0,61%

Oro: 4.847,89 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.847,89 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.847,89 dollari l'oncia (+1,77%) alle 08:30.
Condividi
```