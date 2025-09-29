Piazza Affari: scambi in positivo per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il re del cachemire
, che tratta in utile del 3,11% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Brunello Cucinelli
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il gruppo di Solomeo
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 84,21 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 87,67. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 82,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)